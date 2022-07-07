اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنائس الخمسينية للأقباط الإنجيليين للتهنئة بعيد الأضحى

الخميس، 07 يوليه 2022 05:08 م
محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنائس الخمسينية للأقباط الإنجيليين للتهنئة بعيد الأضحى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد الكنائس الخمسينية للأقباط الانجيلين للتهنئة بعيد الأضحى برئاسة القس عادل جرجس ميخائيل ، وحضور القس إبراهيم سعد يوسف راعى الكنيسة الخمسينية بالسلام والقس زكى جورج راعى الكنيسة الخمسينية بشبرا مصر، والشيخ شوقى نصحى عضو المجلس التنفيذى لرئاسة المجمع الخمسينى للأقباط الإنجليين.
 
وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى.

القاهرة

عيد الاضحى

العيد

الكنيسة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة