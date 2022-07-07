محافظ القاهرة: مخالفات البناء خلال إجازة العيد ستقابل بمنتهى الحزم

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

وأشار محافظ القاهرة الى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

كما وجه بتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .