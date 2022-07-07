محافظ الفيوم يستقبل الأسرة الفائزة ببرنامج "العباقرة للعائلات" ..صور

الفيوم-رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أسرة مصطفى عبد المنعم مصطفى طرفاية، الفائزة ببرنامج "العباقرة للعائلات"، للمرة الثانية خلال 10 أيام، بحضور الدكتور محمد التونى، معاون المحافظ، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم.



وقدم المحافظ، التهنئة للأسرة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في حياتهم العملية والعلمية.



وأشاد المحافظ بجهود الأسرة في الاجتهاد، وتحصيل العلم، والمثابرة، وتحدي الصعاب، مؤكداً على الأبناء بمتابعة القراءة والاطلاع، والاستمرار في مسيرة التفوق الدراسي والعلمي، كمردود إيجابي لسعة الاطلاع، لافتاً إلى أن الأسرة تُعد نموذج يحتذى به لكل العائلات.



وأعرب "الأنصارى" عن شكره وتقديره لإحدى المدارس التى وفرت منحة دراسية مجانية للطالب "عبدالله مصطفي"، أحد أبناء الأسرة بالمرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات مجانية، مع تحمل كل المصروفات الدراسية، والزي المدرسى.



وكان محافظ الفيوم، قد كرّم هذه الأسرة، تقديراً لظهورهم المشرف وجهودهم المبذولة في تحصيل العلم والمعرفة، وإبراز الوجه الحضاري، والمستوى الثقافي لمحافظة الفيوم.



ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أشاد ببرنامج العباقرة المذاع على قناة القاهرة والناس، والذي يقدمه الروائي عصام يوسف، خلال افتتاحه أمس العديد من المشروعات التكنولوجية، وعلى رأسها، الإطلاق الرسمي لـ "منصة مصر الرقمية".

جانب من اللقاء



جانب من اللقاء