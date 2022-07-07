محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى.. اعرف التفاصيل

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية آخر مستجدات الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى نهطاى ودمنهور الوحش وميت الرخا رافقه خلالها نجوى العشيرى السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، والدكتور حمدى شطا رئيس شركة المياه، والمهندس عبد السلام بركات رئيس هيئة الصرف الصحى والمهندس عبد السلام جابر وكيل وزارة الرى.

بدأت الجولة بتفقد إنشاء (نقطة الشرطة ،نقطة الحماية المدنية ،المدرسة التجريبى ) بنهطاى حيث بلغت نسبة الأعمال بنقطة الشرطة 37 % بإجمالى تكلفة 5 مليون جنيه، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بنقطة الحماية المدنية 30 % بإجمالى تكلفة 5.5 مليون جنيه، المدرسة التجريبى بلغت نسبة الأعمال بها 10 % بإجمالى تكلفة 22 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بدمنهور الوحش والتى بلغت نسبة الأعمال بها 48 % ، واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز بميت الرخا وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والوقوف على المعوقات التى تؤثر على إنجاز الأعمال وسرعة التغلب عليها ، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة .

ويذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.