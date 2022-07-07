محافظ الغربية يتفقد مجزر السنطة استعداداً لعيد الأضحى

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم استعدادات مجازر الغربية لاستقبال الأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك من خلال جولة تفقدية لمجزر السنطة العمومي، وذلك بمرافقه الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، و منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

اطمأن المحافظ على جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح فى بيئة نظيفة، وكذلك الاستعدادات لاستقبال أهالى المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير استراحة استقبال وكافة وسائل الراحة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، خلال تفقده للمجزر، إلى أن الهدف من المجازر هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، مؤكدا على جاهزية كافة المجازر لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها ومستعدة لاستقبال الأضاحي.

وثمن رحمى جهود مديرية الطب البيطرى فى تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بمجازر المحافظة موجها مدير المديرية برفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار تواجد فريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى أية شكاوى أو حالات اشتباه بأى أمراض أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحالّ الجزارة والأسواق واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.