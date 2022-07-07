محافظ الغربية: لا تهاون مع التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خلال فترة عيد الأضحى المبارك على وجه الخصوص، والتعامل الفوري معها في المهد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية من التعديات على ممتلكات الدولة والبناء المخالف.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الزراعة بتكثيف المتابعة اليومية لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر تبوير وتشوين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة بمنع كافة الإجازات خلال فترة العيد وتكثيف الحملات وتناوبها مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية وتواصلها مع غرفة عمليات المحافظة للتعامل الفوري وتوفير الدعم المطلوب.