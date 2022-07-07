محافظ الشرقية يعلن إطلاق 2 مليون زريعة أسماك كمرحلة أولى ببحر مويس

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إطلاق 2 مليون زريعة أسماك ( مليون زريعة سمك بلطى + مليون زريعة سمك مبروك) كمرحلة أولى من إجمالى ( 3 مليون زريعة بلطى + 1.5 مليون زريعة مبروك ) سيتم إستزراعها، بالإتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القياده السياسية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات التنموية والعمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة لتوفير الأسماك لدعم الأسر البسيطة ومحدودى الدخل.

أوضح المحافظ أن المحافظة تولى إهتماماً بالغاً لتنمية الثروة السمكية، بما فى ذلك السعى إلى الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء بورصة للأسماك بالحسينية لتثبيت الأسعار لتكون مناسبة للمواطنين وفتح آفاق جديدة للإستثمار السمكي، وكذلك خلق فرص عمل للشباب.

وفى هذا السياق أشار المهندس محمد مصطفى النساج الخبير الوطنى إلى أنه تم إستزراع ( 2 مليون زريعة أسماك ) فى بحر مويس فى نطاق المحافظة لزيادة الإنتاجية من الأسماك مما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، وذلك فى حضور هبة عبد التواب مدير وحدة الثروة السمكية والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصائد الزقازيق وممثلين عن مكتب مصائد الزقازيق و المفرخ السمكى بالعباسية .

من الجدير بالذكر أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ ( 190000 طن ) تقريباً وتعتبر المحافظة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوى الجمهورية من حيث الإنتاج من الإستزراع السمكي.