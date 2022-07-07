اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يتابع الحالة الصحية لمصابى حريق سوق بالقنطرة غرب

الخميس، 07 يوليه 2022 04:02 ص
محافظ الإسماعيلية يتابع الحالة الصحية لمصابى حريق سوق بالقنطرة غرب اللواء شريف فهمي بشارة
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، حالة المصابين نتيجة الحريق الذي شب في السوق العشوائي بمدينة القنطرة غرب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية.
 
فيما أعلنت مديرية الصحة بالاسماعيلية أن الدكتوره ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة توجهت إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى نائباً عن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة لتواجده ببعثة الحج الطبية يرافقها فريق إشراف المديرية لمتابعة حالة المصابين فى حادث حريق سوق القنطره غرب.
 
وقالت الدكتورة ريم مصطفى، فى بيان صحفى، إنه فور الابلاغ بنشوب حريق بالسوق التجارى بالقنطرة غرب تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة، ورفع حالة الطوارئ بمستشفى القنطرة غرب، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن حالات وفيات، وإسعاف 40 مصابًا بمستشفى القنطرة غرب، حيث  تراوحت الحالات بين اختناق وضيق تنفس، وتمت إحالة ثلاث حالات إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة وبقاء حالتين تحت الملاحظة، وخروج 35 مصابًا.
 
كان قد نشب اليوم حريق هائل بالحى التجارى بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتصاعدت ألسنة اللهب والأدخنة، حيث امتد الحريق للكثير من المحلات والأكشاك والفروشات بالسوق.

 


الاسماعيلية

حريق القنطرة

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