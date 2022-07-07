محافظ الأقصر يوجه بحملات رصد ومتابعة خلال العيد وغرفة عمليات 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر خلال تلك الأيام، إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر تجهيز المعارض التموينية والحملات على المحلات والهايبرات، بجانب تجهيز المجازر الحكومية ورفع كفاءة المساجد والساحات قبل صلاة العيد، وحملات التوعية للجزارين والسيدات لمنع انسداد الصرف خلال تنظيف الأضاحى.

وفى هذا الصدد، عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جلسة المجلس التنفيذي، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، جميع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدى بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وعدم التهاون والتعامل الفورى مع تلك المخالفات وإزالتها في المهد، كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لتلقى واستقبال أى شكاوى من المواطنين.

واستعرض محافظ الأقصر، التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، واستمرار المعارض وإتاحة السلع التي يقبل عليها المواطنين فى فترة العيد من لحوم مبردة وسودانية ومبرد ضانى وشادر خراف حية وكذلك الملابس الجاهزة والألعاب بأسعار مخفضة، كما تم ضخ كميات كبيرة من جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بأفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظة، كما تم التعجيل بافتتاح فرع الشركة المصرية بشارع يوسف حسن وتشغيله تجريبيا بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق، بالإضافة إلى توفير المواد البترولية وانتظام عمل المخابز وإنتاج الخبز خلال فترة إجازة العيد.

كما تم استعراض استعدادات مديرية الطب البيطرى لاستقبال عيد الأضحى، والتي تضمنت تكثيف حملات التفتيش على المجازر والتأكد من جاهزيتها ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، ووقف جميع الإجازات لأطباء وطبيبات المجازر والمعاونين والعاملين بكافة المجازر والمديرية، وتكثيف حملات التقصى والرصد الوبائي فى كافة أسواق الماشية بمراكز المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية، وفتح جميع المجازر بالمحافظة مجانا طوال أيام عيد الأضحى.

كما تم استعراض استعدادات القطاع الصحي بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى، والتي تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووقف جميع الإجازات لجميع الأطقم الطبية والمعاونة، وانعقاد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الصحية، وتجهيز فريق انتشار سريع، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وتوفير أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجية بالأقسام الحرجة وتخصيص عدد من أسرة الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.