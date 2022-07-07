محافظ الأقصر يستقبل قمامصة دير مارجرجس للتهنئة بعيد الأضحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، وفد من قمامصة دير مارجرجس بجبل الرزيقات، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك فى جو يسوده المحبة والإخاء، حيث ضم الوفد برئاسة القمص توماس الرزيقى المشرف العام على دير مارجرجس بالرزيقات، والقمص شنودة والقمص فام الرزيقي أعضاء مجمع الدير.

ورحب محافظ الأقصر بوفد الدير، معربا عن تقديره بهذه التهنئة التي تعكس قوة ومتانة النسيج الوطني المصري، وكذا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري.

كما استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفدًا من قيادات كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ضم وفد المهنئين الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، والقمص سوريال صدقي، والقس شنودة راتب، والقس ديمتريوس عاطف؛ كهنة كنيسة السيدة العذراء بالأقصر بحضور الأستاذ الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ جمال سيد احمد أمين عام الجامعة.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن امتنانه لزيارة الإخوة الأقباط وحرصهم على تقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية، خلق أصيل متجذر في وجدان الشعب المصري عبر الأزمان، لافتًا إلى حرص الجامعة على دوام العلاقات الوثيقة بين إداراتها وقيادات الدين المسيحي وهو مايعكس مدى قوة النسيج الوطني الذي يجمع بين أبناء مصر، ويتجسد في قوة روابط المودة والمحبة بين المصريين.

فيما أكد وفد الكنيسة على أن عمق المشاعر والوحدة الوطنية الراسخة من أكثر ما يميز الشعب المصري، ويشهد التاريخ على سماحة الروح المصرية المتماسكة، وهو ما يبرهن على قدرته في مواجهة أية تحديات أو مصاعب تواجه وطننا العريق.



محافظ الأقصر يستقبل قمامصة دير مارجرجس للتهنئة بعيد الأضحى (1)



محافظ الأقصر يستقبل قمامصة دير مارجرجس للتهنئة بعيد الأضحى (2)



محافظ الأقصر يستقبل قمامصة دير مارجرجس للتهنئة بعيد الأضحى (3)



محافظ الأقصر يستقبل قمامصة دير مارجرجس للتهنئة بعيد الأضحى (4)



محافظ الأقصر يستقبل قمامصة دير مارجرجس للتهنئة بعيد الأضحى (5)



محافظ الأقصر يستقبل قمامصة دير مارجرجس للتهنئة بعيد الأضحى (6)



