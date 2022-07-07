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محافظة القاهرة تفتح 6 مجازر مجانا طوال أيام العيد.. تعرف عليها

الخميس، 07 يوليه 2022 12:13 م
محافظة القاهرة تفتح 6 مجازر مجانا طوال أيام العيد.. تعرف عليها جولة محافظ القاهرة فى مجزر البساتين الآلى لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال الأضاحى
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.
 
وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته فى مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى، حيث اطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.
 
كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، ود. صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.
 
 
 
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