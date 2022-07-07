مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة والأزهر بعيد الأضحى

كتب: محمد الأحمدى

قدم أمين عام مجلس كنائس مصر الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعى بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن المجلس تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة وكافة مسؤولين الدولة وعموم الشعب المصرى، وجاء نص التهنئة:

يتقدم مجلس كنائس مصر وجميع اللجان المنبثقة عنه، وبالأصالة عن نفسى بالتهنئة والتبريك من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والقوات المسلحة المصرية (خير أجناد الأرض)، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع مسؤولين الدولة، وعموم الشعب المصرى العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

وتابع أمين عام المجلس في بيانه "نتضرع إلى الله القدير أن يكون هذا العيد وهذه الأيام المباركة أيام تقدم وإزدهار، حمى الله مصر (أرض الكنانة المباركة وقيادتها وجيشها وشعبها بالخير والسلام)".