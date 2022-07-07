ماذا تعرف عن اختبار الإجهاد النووى للقلب؟

كتب - حسام الشقويرى

يستخدم اختبار الإجهاد النووي كمية صغيرة من المواد المشعة، وآلة تصوير لإنشاء صور توضح تدفق الدم إلى قلبك، ويقيس الاختبار تدفق الدم أثناء الراحة وأثناء النشاط، ويظهر المناطق التي تعاني من ضعف تدفق الدم أو تلف القلب، وفقا لما نشره موقع webmd

واختبار الإجهاد النووي هو واحد من عدة أنواع من اختبارات الإجهاد، والتي تساعد على تحديد خطر الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن إجراء اختبار الإجهاد النووي بعد إجراء اختبار إجهاد منتظم للحصول على مزيد من المعلومات حول القلب ، ويتم الاختبار باستخدام ماسح ضوئي .

وقد تحتاج إلى اختبار إجهاد نووي إذا كانت لديك علامات أو أعراض لأمراض القلب مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس، و يمكن أيضًا استخدام اختبار الإجهاد النووي لتوجيه علاجك إذا تم تشخيصك بمرض في القلب، و قد يوصي الطبيب بإجراء اختبار إجهاد نووي من أجل:

تشخيص مرض الشريان التاجي.

والشرايين التاجية هي الأوعية الدموية الرئيسية التي تزود قلبك بالدم والأكسجين والمواد المغذية، و يتطور مرض الشريان التاجي عندما تتضرر هذه الشرايين أو تمرض – وعادة بسبب تراكم الترسبات التي تحتوي على الكوليسترول ومواد أخرى، وإذا كانت لديك أعراض مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس ، يمكن أن يساعد اختبار الإجهاد النووي في تحديد ما إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي ومدى خطورة الحالة.

و إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي ، فإن اختبار الإجهاد النووي يمكن أن يخبر الطبيب بمدى نجاح العلاج، و يساعد الاختبار أيضًا على تطوير العلاج المناسب من خلال تحديد مقدار التمارين التي يمكن للقلب التعامل معها.