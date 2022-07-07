اليوم السابع
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مادة حارقة وسلاسل وحفرا قبرا.. إحالة المتهمين بقتل شيماء جمال للمحاكمة (إنفوجراف)

الخميس، 07 يوليه 2022 10:52 م
مادة حارقة وسلاسل وحفرا قبرا.. إحالة المتهمين بقتل شيماء جمال للمحاكمة (إنفوجراف) جريمة قتل شيماء جمال

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أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم، الخميس، الموافق السابع من شهر يوليو الجاري بإحالة القضية المتهم فيها كلٌّ من أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية-، وحسين الغرابلي -صاحب شركة- إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
 
 
 
النائب العام يحيل المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال للمحاكمة الجنائية
النائب العام يحيل المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال للمحاكمة الجنائية

بيان النيابة العامة
بيان النيابة العامة

 
قتل شيماء جمال
قتل شيماء جمال
بيان النيابة
بيان النيابة
وأضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
 
 
 

شيماء جمال

النيابة العامة

المتهمين بقتل شيماء جمال

تفاصيل قتل شيماء جمال



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