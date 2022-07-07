اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يوليه 2022 02:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لهواة الظواهر الفلكية.. زحل يزين ليالى يوليو ويُشاهد ساطعا بالعين المجردة

الخميس، 07 يوليه 2022 02:00 ص
لهواة الظواهر الفلكية.. زحل يزين ليالى يوليو ويُشاهد ساطعا بالعين المجردة كوكب زحل
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إن رصد النجوم في شهر يوليو 2022 يستحق المتابعة، لأنه حان الوقت الآن لمشاهدة الكوكبات الصيفية، وبدأت الكواكب أخيرًا في العودة تدربجياً إلى سماء المساء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن الأول هو كوكب زحل، حيث يُرصد فوق الأفق الجنوبي الشرقي مطلع يوليو ولكن قبل الساعة الثامنة مساءً بحلول نهاية الشهر.

وزحل سيشبه نجمًا متوسط ​​السطوع للعين المجردة وسيزداد سطوعًا مع مرور الشهر، حيث يقترب من أقرب نقطة له إلى الأرض فى أغسطس، أو بشكل صحيح، عندما تقترب الأرض وزحل من بعضهما البعض فى مداراتهما حول الشمس. ونظام حلقات زحل الرائع يجعل هذا الكوكب المفضل لدى معظم الناس حتى من خلال تلسكوب صغير.

تذكر أنه عندما تنظر إلى زحل فإن معظم الضوء الذي تراه من الكوكب هو ضوء الشمس المنعكس عن حلقاته، المكونة بالكامل تقريبًا من الجليد، يبعد هذا الكوكب مسافة أكثر من 1.3 مليار كيلو متر هذا الشهر، ويستغرق ضوء الشمس المنعكس من زحل حوالي ساعة وخمس عشرة دقيقة فقط للوصول إلينا على الأرض.

وسيأتى أفضل عرض تلسكوبي لكوكب زحل في وقت متأخر من الشهر. ومع ذلك في النصف الكرة الشمالي سيتعين الانتظار حتى منتصف الليل بقليل للسماح له بالارتفاع عالياً بدرجة كافية في السماء، فوق التأثيرات الضبابية للغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق.

وسيكون زحل أكثر سهولة في أغسطس المقبل فلن يضطر مراقبو النجوم الانتظار حتى وقت متأخر للاستمتاع برصد كوكب الحلقات.


زحل

كوكب زحل

رصد زحل

الكواكب

اليوم السابع بلس

رصد الكواكب

المجموعة الشمسية

المجرة



الموضوعات المتعلقة

القمر يقترن بكوكب زحل سيد الخواتم فى مشهد بديع بسماء مصر والوطن العربى اليوم

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 04:53 م

ما الذى توصل إليه علماء الفلك بشأن البنية الداخلية لكوكب زحل؟

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 10:00 م

كل ما تريد معرفته عن كوكب زحل.. مم تتكون حلقاته وعدد أقماره؟

الإثنين، 16 أغسطس 2021 09:00 ص

البحوث الفلكية:من السهل رؤية كوكب زحل مضيئا الليلة والظاهرة تتكرر كل عام

الإثنين، 02 أغسطس 2021 09:28 م

ترقبوا.. الجمعية الفلكية بجدة: كوكب زحل يصل للتقابل اليوم مع الشمس

الإثنين، 02 أغسطس 2021 01:00 ص

القمر الأحدب يقترن بكوكب زحل اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر

الإثنين، 31 مايو 2021 09:35 ص

الجمعية الفلكية بجدة: القمر يقترن بكوكب زحل فى مشهد يزين سماء الوطن العربى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة