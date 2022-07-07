لهواة الظواهر الفلكية.. زحل يزين ليالى يوليو ويُشاهد ساطعا بالعين المجردة

كتب محمود راغب

إن رصد النجوم في شهر يوليو 2022 يستحق المتابعة، لأنه حان الوقت الآن لمشاهدة الكوكبات الصيفية، وبدأت الكواكب أخيرًا في العودة تدربجياً إلى سماء المساء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن الأول هو كوكب زحل، حيث يُرصد فوق الأفق الجنوبي الشرقي مطلع يوليو ولكن قبل الساعة الثامنة مساءً بحلول نهاية الشهر.

وزحل سيشبه نجمًا متوسط ​​السطوع للعين المجردة وسيزداد سطوعًا مع مرور الشهر، حيث يقترب من أقرب نقطة له إلى الأرض فى أغسطس، أو بشكل صحيح، عندما تقترب الأرض وزحل من بعضهما البعض فى مداراتهما حول الشمس. ونظام حلقات زحل الرائع يجعل هذا الكوكب المفضل لدى معظم الناس حتى من خلال تلسكوب صغير.

تذكر أنه عندما تنظر إلى زحل فإن معظم الضوء الذي تراه من الكوكب هو ضوء الشمس المنعكس عن حلقاته، المكونة بالكامل تقريبًا من الجليد، يبعد هذا الكوكب مسافة أكثر من 1.3 مليار كيلو متر هذا الشهر، ويستغرق ضوء الشمس المنعكس من زحل حوالي ساعة وخمس عشرة دقيقة فقط للوصول إلينا على الأرض.

وسيأتى أفضل عرض تلسكوبي لكوكب زحل في وقت متأخر من الشهر. ومع ذلك في النصف الكرة الشمالي سيتعين الانتظار حتى منتصف الليل بقليل للسماح له بالارتفاع عالياً بدرجة كافية في السماء، فوق التأثيرات الضبابية للغلاف الجوي للأرض بالقرب من الأفق.

وسيكون زحل أكثر سهولة في أغسطس المقبل فلن يضطر مراقبو النجوم الانتظار حتى وقت متأخر للاستمتاع برصد كوكب الحلقات.