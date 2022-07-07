للحاصلات على الإعدادية.. شروط ومصروفات معهد تمريض مستشفى الدعاة

كتب على عبد الرحمن

يبدأ المعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، يوم السبت 16 يوليو الجارى، وحتى الخميس 28 يوليو الجارى، تلقى طلبات الالتحاق بالمعهد "بنات" نظام الخمس سنوات، وذلك للحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها في ذات عام التقدم للعام الدراسي 2021 - 2022م لغة إنجليزية من محافظة القاهرة الكبرى ، على أن تكون الطالبة المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة المذكورة.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية شروط القبول بمعهد تمريض مستشفى الدعاة

1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية .

2. أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة .

3. ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا .

4. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

5. تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 – 30) طالبة .

6. المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك .

7. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر .

8. ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة .

9. يشمل اختبار القدرات تحريري أو شفوي خلال كشف الهيئة (اختبار في اللغة العربية ، اختبار في اللغة الإنجليزية ، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي" على ألا تقل درجة المقبولين عن 70 % من درجة كل مادة .

10. كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية - قوة الملاحظة ، اللباقة في الحديث ، سرعة الاستجابة ورد الفعل ، مهارات التواصل ، المعلومات العامة ، الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله ، المظهر العام ، سلامة النطق ، التناسق بين الطول والوزن" .

11. الكشف الطبي (يتم بواسطة القوميسيون الطبي (اللجان الطبية بالمستشفى) التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة وهي كشف رمد، كشف باطنة، كشف أنف وأذن وحنجرة، كشف عظام، بالإضافة لبعض التحاليل، والأشعة ورسم القلب) .

12. يحق للجنة إضافة ما تراه مناسبًا من فحوصات واختبارات .

13. تقدم طلبات الالتحاق بالمعهد، من يوم السبت الموافق 16/7/2022 وحتى يوم الخميس الموافق 28/7/2022م طبقًا لآليات القبول الواردة من وزارة الصحة (مرفق صورة).

14. اختبارات القدرات والمعلومات العامة للطالبات الجدد من يوم السبت الموافق 30/7/2022 بالمعهد

15. الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات للطالبات الجدد ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6/8/2022 بمستشفى الدعاة

16. كشف الهيئة والمقابلة الشخصية للطالبات الجدد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/8/2022 بمستشفى الدعاة.

17. وأوضحت الدراسة المصروفات الدراسية على النحو التالى:

8000 جنيه الصف الأول الثانوى

8000 جنيه الصف الثاني الثانوى

8000 جنيه الصف الثالث الثانوى

10000 جنيه الصف الرابع النقل (الفرقة الأولي)

10000 جنيه الصف الخامس الدبلوم (الفرقة الثانية).

18. تدفع المصروفات على دفعتين

19. في حال اجتياز الطالبة الاختبارات السابقة يتم سداد 1000 جنيه قيمة كراسة القبول فقط شاملة جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل.