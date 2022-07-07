لعملاء عداد الغاز مسبق الدفع ..أطمئن لن يتم فصل الغاز خلال أجازة العيد

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة الخدمات البترولية التجارية، "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن مواعيد تشغيل فروعها خلال أجازة عيد الأضحى لاستقبال عملاء عداد الغاز مسبق الدفع و تقديم خدمة شحن الكارت في الفترة من الجمعة ٨ يوليو و حتى يوم السبت ١٦ يوليو ، و ذلك عدا يوم الجمعة ١٥ يوليو حيث يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلنت الشركة أنه لن يتم فصل الغاز الطبيعي حال نفاذ الرصيد طوال فترة أجازة عيد الأضحى "انه لن يتم قطع الغاز خلال اجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الجمعه ٨ يوليو ٢٠٢٢ وحتى يوم السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ وذلك لعملاء الغاز عداد الغاز مسبق الدفع" .

يذكر أنه على مدار السنوات الثمانى الماضية تم توصيل الغاز لحوالي 3ر7 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 54% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 41 عاماً) والبالغة حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم في توفير 20 مليار جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز .

يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال الثمانى سنوات الماضية حوالى 132 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الأربع أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً.. كما تم تنفيذ شبكات توزيع بلغت حوالى 3ر34 ألف كم خلال الـ 8 سنوات بالمقارنة بـ 8ر26 ألف كم شبكات توزيع منذ بدء النشاط وحتى عام 2014.

إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب اكثر من مليون عداد مسبق الدفع.

وجدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 307 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الأربعة الأعوام الماضية.