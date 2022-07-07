لصوص وراء قتل سائق توك توك لسرقته فى السنبلاوين بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى ـ أسماء شلبى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طالب سن 19) ويعمل سائق مركبة توك توك عن مسكنهما عقب خروجه مستقلاً مركبة التوك توك قيادته وأن هاتفه المحمول مغلق، وعقب ذلك تم العثور على جثة المتغيب بإحدى المجارى المائية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، والتى أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) تخصص نشاطهما فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بقصد سرقة مركبة التوك توك وقيامهما بالتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بإلقائه بالطريق العام، كما قررا بارتكابهما واقعتين سرقة آخرتين وقيامهما ببيع مركبات "التوك توك" المستولى عليها لدى (إثنين من عملائهما "سيئ النية" - مقيمان بالجيزة) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا ببيعهما للمركبات المستولى عليها (لثلاثة أشخاص سيئ النية) ولقد أمكن ضبطهم والدراجات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهما فى الواقعتين المشار إليهما تعرفا على المتهمين وأقرا بصحة ما جاء بأقوالهما.