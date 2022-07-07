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لافروف: روسيا والصين توسعان التعاون الاستراتيجى لمواجهة سياسة الاحتواء الأمريكية

الخميس، 07 يوليه 2022 05:50 م
لافروف: روسيا والصين توسعان التعاون الاستراتيجى لمواجهة سياسة الاحتواء الأمريكية لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن روسيا والصين تعملان على توسيع التعاون الاستراتيجي لمواجهة سياسة الاحتواء الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصف نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكو، خطط الغرب لفرض سقف على أسعار النفط المصدر من روسيا بأنها عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية.

وقال المسؤول الروسي - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، "هذا عنصر آخر من عناصر الحرب النفسية، وعنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة في المخيلة الملتهبة لأولئك الذين أطلقوها، وهي حرب لتدمير روسيا، لكن هذه الخطط ليس مقدرا لها أن تتحقق".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن محاولات تنظيم الأسواق العالمية تتحول إلى جوهر السياسة الغربية وهذا يسبب ضررا كبيرا.


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