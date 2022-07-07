اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 09:42 م
أكرم القصاص
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لافروف: روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي

الخميس، 07 يوليه 2022 09:00 م
لافروف: روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا والصين تعملان على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي على خلفية سياسة الاحتواء التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف احتواء التنمية لدى موسكو وبكين.


وأضاف لافروف - في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس أن روسيا تقدر بشدة نتائج قمة بكين، حيث ناقش قادة البلدين بالتفصيل مهام الشراكة الاستراتيجية.


وأوضح أنه "على خلفية النهج الاستراتيجي للولايات المتحدة وسعيها لمضاعفة احتواء التنمية في بلادنا، نواصل زيادة حجم التعاون وتوسيع نطاقه".


وشدد على أن العلاقات الروسية - الصينية لديها إمكانات وآفاق هائلة وسيواصل البلدان تطوير أشكال جديدة للتعاون، لا تتأثر بالعوامل السلبية الخارجية.


وعقد وزير الخارجية الروسي، اجتماعات مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو، والصيني وانغ يي، في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث تنطلق اليوم اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.


روسيا

الصين

سيرجي لافروف

روسيا والصين



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