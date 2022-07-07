كيف تطهى الأطعمة بطريقة سهلة الهضم؟

كتبت فاطمة خليل

هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي تفيدنا بالفعل، إذا تناولناها بانتظام، ولكن لا يزال من الصعب على أجسامنا معالجتها، وتشمل العدس والفول والحليب والأطعمة الغنية بالتوابل وحتى البروكلي والذرة، وعلى الرغم من فوائد هذه الأطعمة إلا إنه قد يكون من الصعب على الجسم هضمها، بحسب موقع "HEALTH".

إجراء تغييرات بسيطة على طريقة طهي هذه الأطعمة يمكن أن يساعد في جعلها أكثر قابلية للهضم، وكذلك الحفاظ على صحة أمعائك، وهو خيار أفضل من مجرد التخلص من عناصر متعددة من نظامك الغذائي.

هل يمكن أن تؤدي إضافة الدهون والتوابل إلى جعل هذه الأطعمة أكثر قابلية للهضم؟



إضافة الدهون الجيدة إلى الأطعمة الخاصة بك هي أفضل طريقة لجعلها أكثر قابلية للهضم.

استخدام الأعشاب والتوابل في تلك الدهون يسمح بامتصاص العناصر الغذائية وتسريع عملية الهضم.

كيف تطهى الأطعمة بطريقة تجعلها سهلة الهضم؟



1. البروكلي



تحتوي الخضراوات الصليبية ، مثل البروكلي، على نسبة عالية من الألياف ويصعب هضمها من المثالي طهيها بدلاً من تناولها نيئةـ يمكن إضافة السمسم والثوم لجعل البروكلي أكثر قابلية للهضم.

2. القرنبيط



يعتبر القرنبيط أيضًا من الخضروات الصليبية في حين أنه مصدر كبير لحمض الفوليك وفيتامين ك والألياف ، إلا أنه قد يكون من الصعب هضمه، ومن ثم يمكنك طهيه ببذور الشمر.

3. الحمص



قد يكون من الصعب جدًا هضم الحمص لأنه يحتوي على السكريات غير القابلة للهضم (السكريات) التي يمكن أن تسبب الانتفاخ، لكن يمكن طهيه بالطحينة والثوم.

4.العدس



يجب طهي العدس مع الكمون وورق اللورا لجعله أكثر قابلية للهضم.

5. الفاصوليا



تحتوي الفاصوليا أيضًا على السكريات غير القابلة للهضم (السكريات) التي يمكن أن تسبب الإمساك بسبب تراكم الغازات، اطهيها بكمية كافية من الدهون والكمون وورق الغار.

6. الذرة



الذرة غنية بالسليلوز، وهو ألياف غير قابلة للذوبان ولا يستطيع الجسم هضمها بسهولة، لذا يمكن طهيها بالسمن والكمون وعصير الليمون حتى يمكن للجسم أن يقوم بتحليلها بسهولة.

7. الحليب



معظم الناس غير قادرين على هضم الحليب لأنه ثقيل على المعدة، لاستهلاكه ، قم بتخفيفه بالماء وأضف القليل من مسحوق الزنجبيل.

8. الأطعمة الحارة



بينما تضاف التوابل إلى المواد الغذائية من أجل تحفيز الجهاز الهضمي، يعاني معظم الناس من الغازات والانتفاخ وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي، لذا من المثالي طهيها بكمية كافية من الدهون حتى يتم هضمها بسهولة.