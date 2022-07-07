اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 11:14 ص
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الرئيسية صحة وطب

كيف تضمن بيئة عمل صحية لنفسك وللآخرين؟ الصحة توضح

الخميس، 07 يوليه 2022 11:10 ص
كيف تضمن بيئة عمل صحية لنفسك وللآخرين؟ الصحة توضح بيئة عمل صحية لنفسك وللأخرين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن عن اشتراطات البيئة الصحية في العمل والتى جاءت كالتالى:
 
الخطوة الأولى: الحرص على الحصول على لقاح كورونا وتشجيع الآخرين في الحصول عليه 
 
الخطوة الثانية: الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لعدوى كورونا 
 
الخطوة الثالثة: الحرص علي الحصول علي الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الاجراءات الاحترازية



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