كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 73

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حفل الخريجين للبرنامج العام لكلية طب الأسنان بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية وبحضور الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد طب الأسنان ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأولياء الأمور.

وخلال كلمته أعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد الكلية عن اعتزازه وسعادته لتخرج الدفعة 73 من طلاب الكلية والذى يأتى بعد مشوار كبير من التفوق خلال 5 سنوات من الدراسة والاجتهاد لتحقيق حلمهم، ووجه الشكر لإدارة الجامعة على توفير كامل الدعم للكلية وكذلك أعضاء هيئة التدريس على تقديمهم الدعم لكافة الطلاب ولأولياء الأمور على تحملهم ومساندتهم لأبنائهم طوال فترة الدراسة.

وأضاف عميد الكلية، أن إدارة الجامعة دعمت الكلية بشكل كبير ومتواصل، حيث تضاعف معدل التطوير المقدم للكلية خلال الثلاث سنوات السابقة وذلك من خلال توفير أحدث الأجهزة وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، واستعرض وضع مصر فى مجال النشر العلمي فى مجال طب الأسنان وترتيبها على مستوي قارة أفريقيا والعالم، حيث أكد أن مصر هى البوابة الحقيقة للقارة الأفريقية فى تطوير البحث العلمي بها.

تم خلال الحفل تكريم 205 من خريجي بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان دفعة 2021 البرنامح العام ، و190 خريج من بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان دفعة 2022 البرنامج الدولى، 45 خريج من بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان البرنامج الدولى دفعة 2021، وتكريم 48 من خريجي الدراسات العليا المتميزين ولهم نشر دولى متميز فى أعلى الدوريات العالمية فى مجال الأسنان.