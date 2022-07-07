كلمة بعد قليل لرئيس وزراء بريطانيا وتوقعات بتعيين نائبه رئيسا مؤقتا للحكومة

كتب سمير حسنى

يلقى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، كلمة بعد قليل، بشأن أزمة الحكومة التى واجهت خلال الساعات الماضية فضائح أعقبها استقالات جماعية.، وذكرت وسائل إعلام أن "جونسون" قد يعين نائبه دومينيك راب رئيسًا مؤقتا للحكومة.

وعقد مجلس العموم البريطاني، جلسة طارئة، اليوم الخميس، قبيل الاستقالة المرتقبة لرئيس الحكومة بوريس جونسون.، وأعرب عدد من النواب، خلال الجلسة، عن ارتياحهم من قرار جونسون المرتقب، بينما شدد آخرون على أهمية رحيل الحكومة نظرا لعدم تقديمها الخدمات للبريطانيين.

كانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ، قالت نقلاً عن مصادر داخل الحكومة البريطانية وحزب المحافظين إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيظل في منصبه بالحكومة حتي ديسمبر المقبل، حيث من المقرر اجراء انتخابات علي رئاسة حزب المحافظين هذا الصيف، موضحة أن جونسون سيظل رئيساً للوزراء لحين انعقاد مؤتمر المحافظين في أكتوبر المقبل.