قطع آثار القرابين والنذور والرحلات النهرية عند الفراعنة بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة، أكثر من 2000 قطعة أثرية من العصور المختلفة الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، من بين تلك القطع قطع معينة تحكي عن حياة الفراعنة قديما، وما كان يقدمه من قرابين وتزور ويقومون برحلات نهرية قديما.. ونتعرف فى المعلومات الآتية أهم قطع النزور والقرابين والرحلات النهرية.

- القرابين الحيوانية

يضم متحف آثار الغردقة لوحة جدارية من الحجر منقوش عليها رسم لثور كان يقدم للآلهة كقربان عن طريق الذبح أو الحرق من خلال الكاهن حتى ينال الشخص رضا الآلهة.

- مائدة القرابين

كانت موائد القرابين تصنع عادة من الحجر أو الفخار وتزين بمجموعة من الأدعية والتراتيل اللازمة لروح المتوفى، كما احتوت بعض موائد القرابين على مناظر لمختلف أنواع الطعام والشراب.

- مراكب الإبحار النهرية

كانت القوارب هي الوسيلة الرئيسية للنقل في مصر وكانت تستخدم في نقل الاشخاص والطعام والحيوانات والطيور وصيد الأسماك، وأيضا رحلات الحج لأبيدوس، وكانت تبني من حزم من أعواد البردي ويتم توجيهها بواسطة المجاديف، أما القوارب متوسطة وكبيرة الحجم فمصنوعة من خشب الأرز المستورد من لبنان.



جدارية القرابين الحيوانية



مائدة القرابين