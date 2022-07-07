قرية الديمقراط بالأقصر تنتظر جثامين ضحايا حادث طريق سوهاج الصحراوى.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا التقي خلاله مع أفراد أسرة العائلة التى توفيت في حادث أليم على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة سوهاج، حيث ينتظر أبناء قرية الديمقراط بأرمنت غرب الأقصر وصول الجثامين.

وقال أبو الحجاج عطيتو ابن قرية الديمقراط، إن الدكتور الحسين محمد توفي وكافة أفراد أسرته خلال طريقه إلى القرية لحضور احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث أوصي بشراء أضحية لذبحها في العيد كعادته سنويا، لكن القدر كان أكبر من الجميع وتوفي مع زوجته وأبناؤه الخمسة على الطريق، داعيا الله ان يرحمهم جميعا.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا حادث الطريق الصحراوى الغربى بجهينة غربى سوهاج والذى راح ضحيته 7 أشخاص وتبين أنهم الحسين محمد عبدالنعيم 40 سنة وفاتن محمود الطاهر و38 سنة وأحمد الحسين محمد 16 سنة ورغد الحسين محمد 12 شنة ومحمد الحسين محمد 10 سنوات ومحمود الحسين محمد 5 سنوات ويزيد الحسين محمد ستة ونصف تم نقل الجثامين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى.

ويذكر أن الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة شهد حادث أليم أسفر عن مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة على الطريق، وتم نقل الجثامين السبعة إلى مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزاوى مفتش مباحث المركز بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز مما نتج عنه وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بمحافظة قنا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المتوفين السبعة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة جار تحرير محضرا بالواقعة وتمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.