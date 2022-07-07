اليوم السابع
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قتلوه وشغلوا التكييف على جثته.. كشف لغز العثور على مسن مقتولا بمدينة نصر

الخميس، 07 يوليه 2022 11:07 ص
قتلوه وشغلوا التكييف على جثته.. كشف لغز العثور على مسن مقتولا بمدينة نصر جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، لغز العثور على جثة مسن متعفتة داخل شقته فى مدينة نصر، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه و3 أشخاص آخرين قتلوا المسن لسرقته بالإكراه.
 
 
تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة بعقار، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وجود جثة لشخص متعفتة داخل غرفته.
 
 
تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه نظرا لعملها باحتفاظه بمبالغ مالية استعانت بـ3 أشخاص واتفقوا على سرقته بالإكراه، حيث قامت بفتح الباب للمتهمين ودخلوا وقيدوا المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بتشغيل جهاز التكييف على جثته لعدم انبعاث رائحة كريهة ثم قاموا بسرقته وفروا هاربين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم.

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