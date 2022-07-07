اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 05:06 ص
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فوائد الخميرة الغذائية لـ صحتك وبشرتك

الخميس، 07 يوليه 2022 05:00 ص
فوائد الخميرة الغذائية لـ صحتك وبشرتك الخميرة
كتبت نهير عبد النبى

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الخميرة الغذائية خالية من منتجات الألبان وعادة ما تكون خالية من الجلوتين، ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون مكملًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام ، وكذلك أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة، كما أنها منخفضة الدهون ولا تحتوي على سكر أو صويا.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الخميرة الغذائية هى:

فوائد الخميرة
 

- زيادة الطاقة

تساعد الخميرة الغذائية على تعزيز صحة ونشاط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية .

-دعم جهاز المناعة

يمكنها دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب الناتج عن العدوى البكتيرية. 

-تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر

تشير بعض الأبحاث إلى أن الخميرة الغذائية يمكن أن تحارب تقصف الأظافر وتساقط الشعر، و قد يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب وتحسين مشاكل الجلد الشائعة الأخرى ، خاصة في مرحلة المراهقة.

-دعم الحمل الصحي

يمكن أن تدعم الخميرة الغذائية أيضًا الحمل الصحي. توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة جميع النساء اللواتي يخططن للحمل بتناول 400-800 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا لمنع التشوهات الخلقية ودعم نمو الجنين.
غالبًا ما يقوم المصنعون بتحصين الخميرة الغذائية بحمض الفوليك ، مما يجعله مكملًا مفيدًا للنساء الحوامل.
 
 

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خميرة غذائية

صحة الجسم

المناعة



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