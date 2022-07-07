فوائد الخميرة الغذائية لـ صحتك وبشرتك

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الخميرة الغذائية هى:

فوائد الخميرة



- زيادة الطاقة

-دعم جهاز المناعة

-تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر

-دعم الحمل الصحي

تساعد الخميرة الغذائية على تعزيز صحة ونشاط الجسم وتمده بالطاقة والحيوية .يمكنها دعم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب الناتج عن العدوى البكتيرية.تشير بعض الأبحاث إلى أن الخميرة الغذائية يمكن أن تحارب تقصف الأظافر وتساقط الشعر، و قد يساعد أيضًا في تقليل حب الشباب وتحسين مشاكل الجلد الشائعة الأخرى ، خاصة في مرحلة المراهقة.يمكن أن تدعم الخميرة الغذائية أيضًا الحمل الصحي. توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية بالولايات المتحدة جميع النساء اللواتي يخططن للحمل بتناول 400-800 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا لمنع التشوهات الخلقية ودعم نمو الجنين.