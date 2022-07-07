وذكرت قناة "آى سى إى" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أن خفر السواحل قام بإنقاذ هؤلاء المهاجرين على خمس مرات حيث قام بإنقاذ 47 شخصا من على متن قارب في بلدية "لو توكيه" في إقليم "با دو كاليه" وفي بلدية "بيرك"، تم إنقاذ 33 مهاجرا ثم 21 مهاجرا في محيط "كاليه"

وأضافت القناة أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ 43 شخصا من الغرق قبالة "آرديلو" في شمال فرنسا وإنقاذ 22 آخرين أحدهم في حالة خطيرة تم نقله بمروحية إلى المستشفى .

وأوضحت القناة أن عملية الإنقاذ هذه واسعة النطاق تأتي في الوقت الذي تم فيه تفكيك شبكة كبيرة من المهربين ، من قبل خمس دول أوروبية بينهم فرنسا حيث تم القبض على 39 شخصا بينهم تسعة في فرنسا، بعد مرور عدة أشهر من التحقيقات للاشتباه في أنهم جزء من منظمة تهريب كردية/عراقية قامت بتهريب ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر من فرنسا إلى المملكة المتحدة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا الماضيين.