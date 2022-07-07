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فتوى اليوم.. حكم صوم يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله

الخميس، 07 يوليه 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم صوم يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله دار الإفتاء
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..إذا أردت صيام يوم عرفة فهل يجب عليَّ الصيام من أول شهر ذى الحجة؟
 
لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

فتوى اليوم

دار الافتاء

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صيام عرفة

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