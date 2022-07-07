فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للعام الدراسى المقبل.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للقبول ب مدارس المتفوقين للطالب المصرى الحاصل على شهاد إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2023/2022 دور أول، موضحة أن فتـرة التسجيـل الإلكترونى من 7 يوليو حتى 22 يوليو 2022.

ومن شروط التقدم:

ـ أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%).

ـ أن يكون حاصلا على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم).

ـ يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم.

ـ يرجى تحميل الملف للإطلاع لمزيد من التفاصيل لشروط التقدم والإجراءات المطلوبة شروط لمدارس المتفوقين

ووجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة يلزم اتباعها عند تسجيل الإلكترونى لرغبات التقــدم:

- يتم تسجيل البيانات الأساسية ثم الضغط على حفظ .

ـ ستظهر بعدها قائمة مدارس المتفوقين يلزم تحرى الدقة في ترتيب الرغبات الظاهرين أمامك باستخدام: يظهر ترتيب تلقائى للرغبات، يمكن إعادة الترتيب من خلال سحب المدارس للأعلى أو للأسفل وعندما تنتهى من الترتيب يلزم الضغط على زر" حفظ ترتيب الرغبات النهائي".

- يلزم طباعة تقرير التقدم الذى يظهر عند الضغط على زر (طباعة التقرير ).

ـ يتم الطباعة من خلال الضغط على أيقونة (الطابعة) التى تظهر فى شريط الأدوات الذى يظهر أعلي التقرير.

ـ يلزم التأكد أن يكون موضح به إطار لوضع صورة الطالب وتوقيعات جهة لاختصاص.

- يلزم بعد طباعة استمارة التقدم الإلكترونية قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وإعداد الملف المطلوب وإرفاقها به تقديمه إلى أقسام شئون الطلبة بالإدارة التعليمية والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار لمعرفة المستندات يرجى الإطلاع على ملف إعلان التقدم شروط لمدارس المتفوقين فى حالة تعديل درجات الطالب (التظلمات) يتم التوجه فوراً إلى التوجه إلى الكنترول الذى حصل منها على الشهادة الإعدادية https://exls.emis.gov.eg/

كما أعلنت الوزارة فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنين للطالب المصرى للحاصل على شهاد إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2021/2022 دور أول، وأن يكون مجموع درجات الطالب 252 (90%)، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة فى 1/10/2021، يرجى تحميل الملف للاطلاع لمزيد من التفاصل لشروط التقدم، عبر الرابط التالى: https://shamsexls.emis.gov.eg/