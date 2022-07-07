فاينانشال تايمز: اختيار رئيس وزراء بريطانيا الجديد فى مطلع سبتمبر 2022

كتب محمد جمال

أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم الخميس، بأنه سيتم اختيار رئيس وزراء بريطانيا الجديد في مطلع سبتمبر المقبل، وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سكاي نيوز”، بأن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يدرس إمكانية الترشح لرئاسة حزب المحافظين.

ووفقًا لشبكة “سكاي نيوز”، يناقش والاس هذه المسألة مع أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على التنحي من منصبه، مضيفًا أنه “سيواصل أداء واجباته حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء”.

وقال جونسون، إن الحكومة لن تحاول إجراء أي تغييرات مهمة في سياساتها حتى يتم انتخاب رئيس جديد للوزراء.

وأضاف: “يجب اتخاذ قرارات مهمة بشأن الضرائب عند تعيين رئيس الوزراء الجديد”.

وألقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، كلمة في داونينج ستريت أعلن فيها تنحيه استقالته من زعامة حزب المحافظين.

وقال جونسون، في كلمته، إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.

وأضاف جونسون: "أنا حزين لترك أفضل وظيفة في العالم"، معددا إنجازات حكومته من بريكسيت إلى مواجهة روسيا.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني أن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".

واستطرد قائلا: "إصراري على البقاء في منصبي التزام بالوعد الذي قطعته"، مشيرا إلى أنه سيستمر كرئيس للوزراء حتى اختيار حزب المحافظين زعيما جديدا في الخريف، قائلا: “سنخدم المصلحة العامة من الآن وحتى اختيار رئيس للحكومة”.