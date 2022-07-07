اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 04:15 م
أكرم القصاص
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غرفة عمليات ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الإسكندرية

الخميس، 07 يوليه 2022 03:53 م
غرفة عمليات ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار، داعيًا المولى _عز وجل_ أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بهذه المناسبة العطرة .

وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة إجازة العيد في كافة القطاعات، وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.



 


الاسكندرية

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