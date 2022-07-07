عيدية البورصة.. ارتفاع المؤشر الرئيسى 1.09% ورأس المال يربح 3.9 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.688 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 8764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2484 نقطة.