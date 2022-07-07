اليوم السابع
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الخميس، 07 يوليه 2022 05:48 م
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عودة المياه لمدينة نصر والمقطم والتجمع الثالث

الخميس، 07 يوليه 2022 05:02 م
عودة المياه لمدينة نصر والمقطم والتجمع الثالث المهندس مصطفى الشيمى
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن عودة المياه إلى جميع مناطق مدينة نصر والتى تأثرت منذ أمس بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه الفسطاط.
 
وأكد الشيمى عودة المياه لمناطق مدينة نصر  والمقطم والتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، وان محطة الفسطاط تعمل بكامل طاقتها حاليا مشيرا إلى وجود فرق الطوارئ للتأكد من وصول المياه لكافة المناطق.
 
وأضاف أن التنسيق مستمر مع شركة الكهرباء بشكل كامل بعد انتهاء أعمال توصيل الكابلات أمس حتى استقرار التيار بالكامل بالمحطات والروافع.

شركات المياه

مشروعات المياه

انقطاع المياه

محافظه القاهره



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