عمرو طلعت: افتتاح متحف البريد يعكس القدرة على المزج بين الأصالة والمعاصرة

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن افتتاح متحف البريد بمنطقة العتبة بوسط البلد، يعكس قدرة مصر على المزج بين الأصالة والمعاصرة، حيث يتميز المتحف بوجود قطع متحفية ثمينة ترجع إلى قرون مضت، تحكي تاريخ البريد من عصر لعصر، ثم استعادة مصر ملكيتها للبريد في القرن التاسع عشر، وبدأت رحلة تطوير البريد.

أضاف "طلعت"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن متحف البريد يضم تقنيات حديثة لتوفير تجربة مختلفة للزوار، متابعًا :"مستمرين في تطوير مكاتب البريد لتقديم خدمات على أعلى مستوى للعملاء".

وقررت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير و تجديد مبنى البريد لأهمية المبنى تاريخيا وموقعه الإستراتيجي فى قلب القاهرة، إيماءا بدور الدولة في الحفاظ على الاصول والممتلكات الثقافية.

وعليه قامت وزارة الاتصالات بالآتى :

الاعتماد على مستشارين ومتخصصيين من الجامعات المصرية فى عمليات الترميم للاشراف على ترميم المبنى وتجديد والاعتماد على متخصصين فى التراث المعماري للقرنين ال 19 و 20 لتحديد الطراز المعمارى المميز للمبنى وكيفية ابراز قيمته التاريخية لكي يكون منبع ثقافي حضاري متكامل للشعب المصرى يواكب التطور فى القاهرة الخديوية .

تم تطوير وتجديد متحف البريد بتقنيات حديثة لجذب الزوار من مختلف الفئات والاعمار وتوفير سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة للتعرف والاستمتاع بتاريخ الدولة من خلال البريد.

افتتح متحف البريد عام 1940 للجمهور حين تم نقل مصلحة البريد من الاسكندرية الى القاهرة بأمر من الملك فؤاد الاول فى اوائل الثلاثنيات واستضافة مؤتمر البريد عام 1934 م.

وكان من ضمن توجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استخدام التقنيات الحديثة فى العرض المتحفى لجذب الجمهور وعرض محتويات المتحف بطريقة جذابة . حيث أنه فى القرن 21 تم تطوير متحف البريد من قاعة واحدة وممر إلى أن أصبح 15 قاعة كل قاعة تسرد قصة من قصص تطور البريد المصرى.