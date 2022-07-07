دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان " عمرك شفت الليمون بنى زهيرى؟.. أدخل معانا مشتل الخضار والفاكهة فى محافظة دمياط ، حيث يبدأ موسم بشائر فاكهة الصيف وخاصة المانجو والليمون والبرقوق والخوخ .





يقول الحاج صلاح عبدلله صاحب مشتل بدمياط أن هذه الأيام هى موسم اغلب انواع الفاكهة المعروفة بفاكهة الصيف فى مقدمتها المانجو السكرى والعويس والفص، وأيضا الليمون السكرى والبنى زهيرى وموسم الخوخ وهذه الأصناف جميعها تستعد للطرح والإنتاج خلال شهر إلى شهرين.

وأضاف صلاح عبدلله فى المشتل يتم تجهيز هذه النباتات فى اصيص او براميل جاهزة الزراعة المنزلية بالحدائق والأسطح وهى مجهزة لإنتاج الثمر وأيضا يوجد نبات البزروميا وهو احد النباتات الأكثر طلبا لانة يستخدم فى عمل أسوار حول المنازل والفيلات والحدائق وهو نبات سريع الإنتاج والتزايد.