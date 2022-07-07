عمدة للندن ووزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء.. أبرز المحطات بمسيرة جونسون السياسية

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية المسيرة السياسية لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، التى يبدو أنها على وشك أن تنتهى فى ظل الضغوط المفروضة عليه لتقديم استقالته.



جونسون اثناء توليه منصب عمدة لندن

وقالت الوكالة إن جونسون كان عمدة لندن الذى افتخر باستضافة المدينة لأولمبياد 2012، والرجل الذى قاد المحافظين إلى فوز انتخابى ساحق على خلفية وعده بإتمام بريكست. لكن فترة بوريس جونسون كرئيس للوزراء شابها العديد من الأزمات منها أسلوب تعامله مع جائحة كورونا ، والتدفق المستمر لمزاعم تتعلق بالأخلاقيات بدءا من حفلات الكحول فى مقر الحكومة التى خرقت قواعد الإغلاق، إلى كيفية تعامله مع فضيحة سوء السلوك الجنسى التى تورط فيها أحد كبار مشرعى الحزب.



بوريس جونسون

وفيما يلى جدول زمنى للأحداث المتعلقة بمسيرة جونسون السياسية، بحسب ما رصدت الوكالة الأمريكية..

2001-2008: كان جونسون عضوا فى مجلس العموم عن حزب المحافظين يمثل دائرة هينلى.

2008- 2016: شغل منصب عمدة لندن وأشرف على أولمبياد لندن 2012

2016: شارك فى قيادة حملة إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى معارضا لرئيس الحكومة فى هذا الوقت ديفيد كاميرون، المحافظ الذى كان من أنصار البقاء. واستقال كاميرون بعد نتيجة الاستفتاء التى أيدت الخروج

2016-2018.. عمل وزيرا للخارجية فى حكومة تيريزا ماى التى خلفت كاميرون. واستقال فى يوليو 2018 معارضا لإستراتيجية ماى فى الخروج السلس من الاتحاد الاوروبى، والتى كانت تسعى للحفاظ على روابط قوية مع الاتحاد الأوروبى.

السابع من يوليو2019: استقالت ماى من زعامة المحافظين لفشلها فى إقناع البرلمان بدعم اتفاق بريكست الذى تفاوضت عليه مع الاتحاد الاوروبى. وانقسم الحزب بين أنصار ماى والمتشددين بقيادة جونسون الذى كان يخاطر بالخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق من أجل الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبى.



جونسون

23 يوليو 2019: تم انتخاب جونسون زعيما للمحافظين، وتولى منصب رئيس الحكومة فى اليوم التالى.

6 نوفمبر 2019: تم حل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة مع سعى جونسون للحصول على تفويض لاستراتيجيته فى إدارة أزمة بريكست.

12 ديسمبر 2019: فاز جونسون بأغلبية 80 مقعدا فى الانتخابات العامة

23 يناير 2020: أصبح اتفاق بريكست قانونا بعد موافقة البرلمان البريطانى

7 يوليو 2022: جونسون يوافق على الاستقالة من زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة.