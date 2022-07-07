عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يزوران "بوتشا الأوكرانية"

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زار عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال وليندسي جراهام، اليوم الخميس، مدينة بوتشا بمنطقة كييف التي دمرتها القوات الروسية.

وذكر بيان لمجلس مدينة بوتشا - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن "اليوم، قام عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، ريتشارد بلومنثال وليندسي جراهام، اللذان يعتقدان أن أوكرانيا يجب أن تحافظ على سيادتها وأن تهزم الروس بدعم من الشركاء الدوليين، بزيارة إلى بوتشا".

وناقش عضوا مجلس الشيوخ المساعدات الإنسانية والاقتصادية وإعادة إعمار مجتمع بوتشا.

وسيطرت القوات الروسية على مستوطنات مثل إيربين وبوتشا وهوستوميل ومنطقة كييف بأكملها في أوائل أبريل 2022.

وفي السياق، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي، على دعمه الحاسم الذي لا هوادة فيه لأوكرانيا.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكراني - حسبما نقلت وكالة /يوكرنفورم/ اليوم - أن زيلينسكي أعرب عن امتنانه الصادق لجونسون لدعمه الحاسم "الذي لا هوادة فيه"، لأوكرانيا منذ الأيام الأولى للعملية الروسية، وكذلك لقيادته في الدفاع عن مصالح أوكرانيا على الصعيد الدولي.

وقال زيلينسكي - تعليقا على قرار جونسون التخلي عن منصب زعيم حزب المحافظين - "لقد تلقينا جميعًا هذه الأخبار بحزن. لست أنا فقط، بل المجتمع الأوكراني بأكمله، المتعاطف جدًا معك".

وأضاف: حكومتي بالكامل وجميع الأوكرانيين ممتنون لك على مساعدتك ولا يساورنا شك في استمرار دعم بريطانيا لنا، ولكن قيادتك الشخصية جعلت الدعم مميزا ".

‎كما أطلع الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء البريطاني بالوضع على خط المواجهة. كما بحث الجانبان الوضع الحالي وآفاق التعاون الأوكراني-البريطاني.

وأولى الزعيمان اهتمامًا خاصًا للتعاون الدفاعي والدعم السياسي لأوكرانيا. وكان من بين القضايا الرئيسية التي ناقشها زيلينسكي وجونسون، خلال الاتصال، هو رفع الحظر عن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.