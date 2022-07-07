عاطل يكشف كواليس سقوطه بكمية من الحشيش قبل ترويجها فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل فى ترويج المواد المخدرة بين عملائه في الوراق، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه في الوراق.

عقب رصد تحركات المتهم، في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار.

وذكر المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.