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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الخميس، 07 يوليه 2022 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية اليوم الخميس الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان فى مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)". 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات".

وأوضحت الوزارة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.


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