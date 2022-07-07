طريقة تنظيف الكوارع والممبار والكرشة بمجزر عبد القادر فى الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم اليوم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل مجزر عبد القادر بالإسكندرية، أثناء عملية تنظيف الكوارع والممبار و"الكرشة" بعد ذبح وسلخ المواشي داخل مجزر عبد القادر.







وقال الدكتور محمد رمضان مدير مجزر عبد القادر الآلي في الإسكندرية، إن المجزر يستعد لعيد الأضحى المبارك بالصيانة، والاطمئنان على توفير كافة متطلبات عمليات الذبح بعد الكشف على جميع المواشي قبل دخولها المجزر وذبح السليم فقط منها بعد إجراء الكشف الطبى على الرأس والعينين والأسنان واللسان والغشاء المخاطي للفم، وفي حالة وجود قرحات يمنع ذبحها .



وأضاف الدكتور محمد رمضان لـ " اليوم السابع "، أن المجزر يستقبل 1600 رأس ماشية يوميا خلال 10 ساعات عمل منها عدد 800 رأس عجول و1200 من الخرفان ويبدأ العمل من الساعة الثامنة صباحا وأن هناك الأختام المستخدمة بالمجزر أنواع منها المثلث للحوم ذات الأعمار الكبيرة، والختم المستطيل للحوم ذات الأعمار الصغيرة .



وأشار الدكتور كيرلس وجيه الطبيب بمجزر عبد القادر، إلى أن هناك عملية تنظيف المجزر المياه وتعقيمها بصفة دورية مستمرة والتخلص من النفايات مخلفات تأتي عقب الانتهاء من عمليات الذبح ثم عملية تنظيف السقط للمواشي من الكوارع والممبار والكرشة والرأس بعد ذبح وسلخ المواشي داخل المجزر، موضحا أن الأطباء بالمجزر يقدمون كل التسهيلات للجزارين والمترددين على المجازر من المواطنين الراغبين فى ذبح مواشيهم والكشف عليها قبل الذبح، وأثناء السلخ وبعده بصفة مستمرة.



