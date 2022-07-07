وأضافت نيكونورفا - فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن السفيرة وطاقم عمل السفارة متواجدون بالفعل في موسكو، وقد باشروا عملهم في المسار السياسي، وكذلك في القضايا القنصلية والإدارية"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بنشاط على تعزيز التعاون مع الجمهوريات التي اعترفت بجمهورية دونيتسك الشعبية .

وأضافت " أولا وقبل كل شئ، يتعلق الأمر بالجمهوريات التى اعترفت باستقلالنا في عام 2014"، في إشارة إلى جمهورية لوهانسك الشعبية وأوسيتيا الجنوبية"، متابعة "لقد اعترفت بنا جمهورية أبخازيا في شهر فبراير 2022، وفي مارس أقمنا علاقات دبلوماسية، وسنستمر في تعزيز التفاعل مع أبخازيا ".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو سيتم افتتاحها يوم الثلاثاء القادم 12 يوليو، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيشارك فى الافتتاح.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 فبراير من العام الجارى، اعتراف بلاده باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

ووقع بوتين، مرسوما يعترف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، كما وقع الرئيس الروسي، اتفاقات تعاون وصداقة مع جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، وطلب من مجلس الدوما "البرلمان الروسى" دعم قراره بالاعتراف باستقلال الجمهوريتين.