ضياء رشوان: من مارس العنف أو حرّض عليه لا يحق له المشاركة فى الحوار الوطنى

كتب أحمد عرفة

قال ضياء رشوان ، منسق عام الحوار الوطنى، إن من حمل السلاح ليس من بين المقرر مشاركتهم في الحوار الوطنى، موضحًا أن هذا الحوار مدعو له وصاحب الدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أن الاستثنائيين الوحيدين هما كل من مارس العنف والقتل أو شارك فيه أو حرض عليه أو هدد به وهذا أمر غير متروك للاجتهاد، والاستثناء الثانى كل من يخالف هذا الدستور.

وتابع ضياء رشوان: نحن في حوار ولسنا في معركة للقتل أو تصفية جسدية فالقتل تم مع مئات بل آلاف مع فئات هذا الشعب سواء مواطنين أو ضباط جيش أو شرطة واغتيال النائب العام هشام بركات ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق مثال، فمن يقتل لا يتحاور، ولابد من تطبيق القانون والعقوبة على كل شخص ، وروسيا أول دولة صنفت الإخوان جماعة إرهابية ، ولن يتحاور أحد مع القتلة وفى مقدمتهم الإخوان.