ضبط 972 حالة إشغال وتحرير 820 محضر متنوع فى حملات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، فى ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 217 لسنة 2022 ، بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذى يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 972 حالة إشغال متنوع ، بالإضافة إلى تحرير 820 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 87 ألف جنيها وذلك خلال 72 ساعة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لازالة جميع الاشغالات والتعديات ومنع اقامة الشوادر بالشوارع ويتابع تنفيذ هذه الحملات المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.



الجزارين



جانب من الحملات