ضبط مستريحة جديدة بسوهاج استولت على 1.3 مليون جنيه من 5 مواطنين بأخميم

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " بسوهاج من ضبط صاحبة محل اكسسوارات هواتف محمولة وتقيم دائرة مركز أخميم وذلك عقب قيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.3 مليون جنيه لتوظيفها فـي مجال تجارة اكسسوارات الهواتف المحمولة من خلال المحل الخاص بها.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو مصطفي ع م ا 45 سنة موظف بمستشفي سوهاج وعدد " 4 " أخرين ويقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من المدعوة نورهان ه ق ه 23 سنة صاحبة محل اكسسوارات هواتف محمولة وتقيم دائرة مركز أخميم.

وذلك لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "1.300.000 " مليون وثلاثمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة اكسسوارات الهواتف المحمولة من خلال المحل الخاص بها الكائن دائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.