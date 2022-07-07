اليوم السابع
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ضبط مزارع بتهمة قتل ربة منزل وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية فى قنا

الخميس، 07 يوليه 2022 11:55 ص
ضبط مزارع بتهمة قتل ربة منزل وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية فى قنا متهم - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط مزارع متهم بقتل ربة منزل وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية،  فى مشاجرة بمركز دشنا شمالى قنا.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمصرع هناء.م، 42 عاما، وإصابة عمرو.أ،  23 عاما، بطلق نارى فى الفخذ، ومحمد.أ، 29 عاما، بطلق نارى فى الكتف، فى مشاجرة بمنطقة الطبايخية بمركز دشنا، وتم ضبط مزارع بتهمة قتل ربة منزل عن طريق الخطأ وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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