ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المنشأ فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط قطع غيار سيارات غير مدون عليها جهة المنشأ ببورسعيد، وذلك تنفيذا لتعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية .

شنت إدارة تموين غرب، حملة التى قادها طلعت البساطى مدير إدارة غرب وهانى شاكر رئيس الرقابة وسمير عبد الرحمن كبير مفتشى الرقابة ومعاونه عصام العاصى، وأسفرت عن ضبط أحد المحال التجارية بمنطقة الحرفيين وبحوزته كميات كبيرة ومتنوعة من كبالن السيارات غير مدون عليها جهة الصنع ما يشكل خطراً على مستخدميها ومخالفاً بذلك للقانون 82 لسنة 2002 تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكن أفراد الحملة من ضبط كميات من فلاتر الزيت بمركات مختلفة غير مدون عليها جهة المنشأ مخالفة للقرار الوزارى 113 لسنة 1994، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .