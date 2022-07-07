ضبط طن و 750 كيلو "لانشون" ولحوم مجهولة بالعاشر وبورسعيد

الشرقية - إيمان مهنى - بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط طن و750 كيلو لحوم مصنعة مجهولة المصدر داخل أحد المصانع خلال حملات رقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة بالتنسيق مع الطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأنشطة التجارية والمصانع والمحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية والصحية، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصآ علي صحة وسلامة المواطنين.

ونفذت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة رقابية على المصانع والمحال التجارية ، أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين تحرير محضر حيال أحد أصحاب مصانع اللحوم لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 45 شيكاره لانشون بكل كرتونه 12 قالب لانشون بإجمالي وزن 1125 كيلو لانشون و 50 كرتونه لانشون زنه الواحدة 12 كيلو بإجمالي وزن 600 كيلو، وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي 1750 كيلو لانشون علي ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لقيامهم ببيع المقررات التموينية ( سلعه الزيت التمويني بسعر أزيد من السعر الرسمي) ، ولعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم ممارسه النشاط التمويني.

كما تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الخميس، من ضبط 45 كيلو لحوم بدون بيانات، يأتي ذلك إٍستمراراً للرقابة على اللحوم قبل عيد الأضحى ببورسعيد، وذلك في مدينة بورفؤاد .

جاء ذلك بناءً تعليمات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بمراقبة الأسواق والسلع الغذائية قبل عيد الأضحى المبارك والتأكد من صلاحية المعروض، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية

بتشكيل حملة بقيادة صابر عبد العال وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية الخاصة ببيع اللحوم المجمدة ببورفؤاد بحوزته 45 كجم بدون تواريخ إنتاج وإنتهاء، مخالفاً للقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بالغش التجارى وقمع التدليس والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 بشأن الإلزام بالإنتاج والمواصفة القياسية 2613 الخاص بفترات الصلاحية للمنتجات الغذائية .

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.