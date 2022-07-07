"صحة المنيا" تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى محافظة المنيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المرور والمتابعة على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة على مدار 24 ساعة والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات وقائية وتشكيل فرق طبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين.

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على محال اللحوم ومنافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة.